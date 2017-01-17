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17 января 2017, 19:16 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Юрий Викулин не сыграет на ЧМ по хоккею с мячом из-за травмы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по хоккею с мячом Юрий Викулин пропустит мировое первенство 2017 года из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной России Сергей Мяус в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Врач сборной сказал мне, что Юра еще не восстановился от травмы, несмотря на то, что он играет за свой клуб, в матчах такого накала он не сможет выступать в полную силу, поэтому вместо него будет вызван 19-летний Валерий Ивкин из «СКА-Нефтяника», — сказал Мяус.

Викулин также является двукратным серебряным призером мировых первенств и двукратным чемпионом России.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля.
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