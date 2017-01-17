Юрий Викулин не сыграет на ЧМ по хоккею с мячом из-за травмы

«Врач сборной сказал мне, что Юра еще не восстановился от травмы, несмотря на то, что он играет за свой клуб, в матчах такого накала он не сможет выступать в полную силу, поэтому вместо него будет вызван 19-летний Валерий Ивкин из «СКА-Нефтяника», — сказал Мяус.

Викулин также является двукратным серебряным призером мировых первенств и двукратным чемпионом России.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля.