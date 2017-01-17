Чемпионат мира-2018 по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске

Как сообщается, решение об этом было принято во вторник, 17 января, на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора. Кандидатуру Хабаровска выдвинул губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий чемпионат мира пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события», — сказал губернатор.

Хабаровск стал столицей чемпионата мира по хоккею с мячом уже в третий раз. Ранее турнир проходил на Дальнем Востоке в 1981 и 2015 годах. Чемпионаты мира в 2016 и 2014 годах также прошли в России. В 2017 году ЧМ по бенди примет шведский Сандвикен, турнир пройдет с 29 января по 5 февраля.