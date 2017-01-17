Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в Хабаровском крае
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Хабаровский край примет чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года. Об этом сообщает
пресс-служба края.
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Решение было принято во вторник на заседании межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея, — сказал глава региона Вячеслав Шпорт. — Предстоящий чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события».
Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске в третий раз, ранее турнир проходил в городе в 1981 и 2015 годах. Всего СССР и Россия принимали соревнования 14 раз.
Чемпионат мира 2017 года пройдет в Швеции с 29 января по 5 февраля.
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