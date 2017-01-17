Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в Хабаровском крае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было принято во вторник на заседании межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея, — сказал глава региона Вячеслав Шпорт. — Предстоящий чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события».

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске в третий раз, ранее турнир проходил в городе в 1981 и 2015 годах. Всего СССР и Россия принимали соревнования 14 раз.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Швеции с 29 января по 5 февраля.