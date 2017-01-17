Назван состав сборной России по хоккею с мячом на чемпионат мира в Швеции
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом определился с окончательным составом на чемпионат мира, который пройдет в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
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В состав сборной вошли 18 игроков:
вратари — Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал- Энергия»);.
защитники — Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — «СКА-Нефтяник»);.
полузащитники — Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник»);.
нападающие — Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов («Венерсборг», Швеция), Алмаз Миргазов («Енисей»).
Сборная России побеждала на четырех предыдущих чемпионатах мира.
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