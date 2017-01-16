Хоккеист Ломанов заявил, что ему дали понять, что его не видят в сборной РФ по бенди
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Российский хоккеист Сергей Ломанов-младший заявил, что никогда не отказывался играть за сборную страны по бенди, но в тренерском штабе национальной команды ему дали понять, что больше на него не рассчитывают.
По словам Ломанова, который сейчас выступает за шведский клуб «Венерсборг», он понял, что не сыграет на чемпионате мира по хоккею с мячом после того, как его не вызвали на плановый медосмотр в Москву. Мировое первенство по бенди пройдет в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля 2017 года.
«Я никогда не отказывался играть за сборную России, тем более, что я за команду играю с 1999 года, то есть уже 18 лет. Все началось с того, что Сергей Анатольевич (Мяус, главный тренер сборной РФ по бенди) позвонил мне перед турниром четырех и убедил меня, что я не участвую, хотя я хотел участвовать. Потом, когда мне не пришло приглашение на углубленное медицинское обследование в Москву, я понял, что меня просто не видят в сборной и высказался о том, что меня на чемпионате мира, скорее всего, не будет. Морально для себя решил готовиться играть только за клуб без чемпионата мира», — заявил Ломанов в видеообращении, которое выложено на канале BandyTV в Youtube.
Ломанов является девятикратным чемпионом мира по хоккею с мячом в составе сборной России.
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