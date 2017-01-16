Хоккеист Ломанов заявил, что ему дали понять, что его не видят в сборной РФ по бенди

По словам Ломанова, который сейчас выступает за шведский клуб «Венерсборг», он понял, что не сыграет на чемпионате мира по хоккею с мячом после того, как его не вызвали на плановый медосмотр в Москву. Мировое первенство по бенди пройдет в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля 2017 года.

«Я никогда не отказывался играть за сборную России, тем более, что я за команду играю с 1999 года, то есть уже 18 лет. Все началось с того, что Сергей Анатольевич (Мяус, главный тренер сборной РФ по бенди) позвонил мне перед турниром четырех и убедил меня, что я не участвую, хотя я хотел участвовать. Потом, когда мне не пришло приглашение на углубленное медицинское обследование в Москву, я понял, что меня просто не видят в сборной и высказался о том, что меня на чемпионате мира, скорее всего, не будет. Морально для себя решил готовиться играть только за клуб без чемпионата мира», — заявил Ломанов в видеообращении, которое выложено на канале BandyTV в Youtube.

Ломанов является девятикратным чемпионом мира по хоккею с мячом в составе сборной России.

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