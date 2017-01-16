Мяус: Покидающему сборную РФ по бенди Ломанову надо сказать спасибо и идти дальше
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Покидающему сборную России по хоккею с мячом Сергею Ломанову-младшему нужно сказать спасибо и двигаться дальше, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной сборной Сергей Мяус.
Ранее сам 36-летний
«Сегодня мы определимся с составом на чемпионат мира, — сказал Мяус по телефону. — Нужно скорректировать
«У нас рабочая обстановка. Все те, кто попадет в состав на чемпионат мира, прошли юниорские и молодежные сборные. Дай бог им раскрыться так же, как прежним лидерам», — добавил тренер.
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