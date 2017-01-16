Мяус: Покидающему сборную РФ по бенди Ломанову надо сказать спасибо и идти дальше

Ранее сам 36-летний Ломанов-младший, являющийся девятикратным чемпионом мира, заявил, что ему дали понять, что больше в сборной на него не рассчитывают. Чемпионат мира по бенди пройдет с 29 января по 5 февраля 2017 года в шведском Сандвикене.

«Сегодня мы определимся с составом на чемпионат мира, — сказал Мяус по телефону. — Нужно скорректировать какие-то нюансы в связи с травмами и так далее. Что касается Ломанова, я и в сентябре, и в декабре говорил, что мы пробовали игроков, наигрывали состав. Своей позиции я не меняю. Сейчас мы определились. Из сборной всегда уходили игроки. Сейчас это Ломанов. Мы говорим всем им спасибо и идем дальше».

«У нас рабочая обстановка. Все те, кто попадет в состав на чемпионат мира, прошли юниорские и молодежные сборные. Дай бог им раскрыться так же, как прежним лидерам», — добавил тренер.