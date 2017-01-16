Ломанов не планирует завершать карьеру в сборной, несмотря на пропуск ЧМ по бенди

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Ранее стало известно, что 36-летний Ломанов не вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля.

«Я никогда не отказывался играть за сборную России, тем более, что я в этой команде с 1999 года, — сказал Ломанов. — Перед “Турниром четырех” мне позвонил (главный тренер сборной) Сергей Анатольевич (Мяус) и убедил, что я не сыграю на нем, а я потом слышал высказывания об омоложении команды. Потом ребятам из “Венерсборга” (шведского клуба Ломанова) пришло приглашение на углубленное медобследование, а на меня не пришло. Тогда я и понял, что меня в команде не видят, и высказался, что меня, скорее всего, не будет на чемпионате мира».

«Я уже не мальчик, много поиграл в сборной. И решил морально для себя готовиться играть за “Венерсборг” без чемпионата мира. Я буду очень сильно переживать за ребят и хотел бы пожелать болельщикам поддерживать сборную», — добавил игрок.

Ломанов также пять раз становился серебряным и один раз бронзовым призером мирового первенства. Он семь раз выигрывал чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов, четыре раза выигрывал Кубок мира.