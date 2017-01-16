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16 января 2017, 13:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Девятикратный чемпион мира по бенди Ломанов не сыграет на мировом первенстве в Швеции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ломанов не сыграет на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля, так как не получил вызов на турнир. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Сергей Ломанов-старший.

Отец игрока Сергей <nobr>Ломанов-старший</nobr> не знает что его сын не был вызван в национальную сборную. Увеличить
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36-летний игрок является девятикратным чемпионом мира в составе сборной России, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз — бронзовую.

«Мой сын не вызван на предстоящий чемпионат мира. Не могу сказать, почему, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру (Сергею Мяусу — прим. ТАСС)», — сказал Ломанов- старший.

В декабре Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировала главного тренера красноярского клуба «Енисей» Сергея Ломанова-старшего на два года и шесть месяцев за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований. Исполком ФХМР принял такое решение, заслушав доклады председателей контрольно- дисциплинарного и судейского комитетов организации о многократных нарушениях регламента со стороны 59-летнего тренера.
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