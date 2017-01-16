Девятикратный чемпион мира по бенди Ломанов не сыграет на мировом первенстве в Швеции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

36-летний игрок является девятикратным чемпионом мира в составе сборной России, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз — бронзовую.

«Мой сын не вызван на предстоящий чемпионат мира. Не могу сказать, почему, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру (Сергею Мяусу — прим. ТАСС)», — сказал Ломанов- старший.