Девятикратный чемпион мира по бенди Ломанов не сыграет на мировом первенстве в Швеции
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ломанов не сыграет на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля, так как не получил вызов на турнир. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Сергей
Ломанов-старший.
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36-летний игрок является девятикратным чемпионом мира в составе сборной России, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз — бронзовую.
«Мой сын не вызван на предстоящий чемпионат мира. Не могу сказать, почему, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру (Сергею Мяусу — прим. ТАСС)», — сказал Ломанов- старший.
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