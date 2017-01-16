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16 января 2017, 11:56 | Хоккей: Хоккей с мячом | Lenta.Ru

В Чехии во время матча по флорболу обрушилась крыша спортзала

Крыша спортивного зала в чешском городе Ческа-Тршебова рухнула во время матча чемпионата страны по флорболу (хоккей с мячом в зале) среди молодежных команд. Об этом сообщает Fox Sports.

По предварительным данным, всего в помещении находилось около 80 человек, все они успели выбежать на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.
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