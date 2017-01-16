В Чехии во время матча по флорболу обрушилась крыша спортзала

По предварительным данным, всего в помещении находилось около 80 человек, все они успели выбежать на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.