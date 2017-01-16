Вячеслав Манкос: Все команды должны стремиться к чемпионству
Наставник «Волги» сразу после последнего матча первого этапа с ХК «Динамо-Москва» рассказал нашему корреспонденту о задачах на сезон и подготовке команды ко второму этапу чемпионата России по хоккею с мячом.
— Какие задачи стоят перед командой?
— «Волгу» интересует борьба за медали. Сможем выстроить хорошую оборону и наладить быстрый переход в атаку, все получится. Я, как тренер, ставлю одну задачу — качественная игра. Чтобы она осталась и на следующие
— Специалисты утверждают, что восточные команды сильнее западных (разговор состоялся за четыре дня до игры «Байкал-Энергия» — «Волга»).
— Что значит сильнее? Если исходить из прошлого сезона — так и есть: «Енисей» — первый, «Байкал-Энергия» — вторая, «СКА-Нефтяник» — третий. Да, Хабаровск обладает хорошим подбором игроков, Иркутск усиливается, в Красноярске команда сыгрывается. Но в
— У «Волги» не появился комплекс после оглушительного поражения в полуфинале Кубка России от «СКА-Нефтяника» (1:13)?
— Мы его не забыли. Но тогда «Волга» месяц провела без игровой практики, а хабаровчане, накатанные, приехали в Кубка мира. Напомню, что совсем недавно в Хабаровске крупно проиграл
— Как «Волга» пережила два морозных матча в Архангельске?
— Хороший вопрос. Я думал, что при 41-градусном морозе играть нельзя, но матчи состоялись. И получились достаточно живыми и интересными. Все проявили бойцовские качества.
— Никто не обморозился?
— Были легкие обморожения — ноги, руки и лица. Все терпимо.
— Тренеры тоже замерзли?
— Нет, мы тепло одеты.
— Знаю, что перед матчами с «Динамо» игроки серьезно поработали в тренажерном зале.
— Так мы готовились ко второму этапу чемпионата России.
Утром 13 января «Волга» вылетела в Иркутск, где в воскресенье проведет матч с «Байкал-Энергией».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter