Вячеслав Манкос: Все команды должны стремиться к чемпионству

— Какие задачи стоят перед командой?

— «Волгу» интересует борьба за медали. Сможем выстроить хорошую оборону и наладить быстрый переход в атаку, все получится. Я, как тренер, ставлю одну задачу — качественная игра. Чтобы она осталась и на следующие один-два сезона. А стремиться нужно всегда к одной вершине — чемпионству.

— Специалисты утверждают, что восточные команды сильнее западных (разговор состоялся за четыре дня до игры «Байкал-Энергия» — «Волга»).

— Что значит сильнее? Если исходить из прошлого сезона — так и есть: «Енисей» — первый, «Байкал-Энергия» — вторая, «СКА-Нефтяник» — третий. Да, Хабаровск обладает хорошим подбором игроков, Иркутск усиливается, в Красноярске команда сыгрывается. Но в этом-то чемпионате мы еще не встречались!

— У «Волги» не появился комплекс после оглушительного поражения в полуфинале Кубка России от «СКА-Нефтяника» (1:13)?

— Мы его не забыли. Но тогда «Волга» месяц провела без игровой практики, а хабаровчане, накатанные, приехали в Кубка мира. Напомню, что совсем недавно в Хабаровске крупно проиграл вице-чемпион страны «Байкал-Энергия» (0:13 и 5:14).

— Как «Волга» пережила два морозных матча в Архангельске?

— Хороший вопрос. Я думал, что при 41-градусном морозе играть нельзя, но матчи состоялись. И получились достаточно живыми и интересными. Все проявили бойцовские качества.

— Никто не обморозился?

— Были легкие обморожения — ноги, руки и лица. Все терпимо.

— Тренеры тоже замерзли?

— Нет, мы тепло одеты.

— Знаю, что перед матчами с «Динамо» игроки серьезно поработали в тренажерном зале.

— Так мы готовились ко второму этапу чемпионата России.

Утром 13 января «Волга» вылетела в Иркутск, где в воскресенье проведет матч с «Байкал-Энергией».