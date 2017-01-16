Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу» со счётом 8:4
Иркутская команда «Байкал-Энергия» обыграла «Волгу» из Ульяновска со счётом 8:4 в матче первого тура второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл 15 января 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске.
Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Байкал Энергия», шесть голов от иркутян забил Евгений Иванушкин, по одному — Павел Дубовик и Максим Ширяев. В «Волге» два гола забил Максим Пахомов, по одному — Максим Рязанов и Игорь Ларионов.
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