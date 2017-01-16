Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу» со счётом 8:4

Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Байкал Энергия», шесть голов от иркутян забил Евгений Иванушкин, по одному — Павел Дубовик и Максим Ширяев. В «Волге» два гола забил Максим Пахомов, по одному — Максим Рязанов и Игорь Ларионов.