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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28436081/
16 января 2017, 5:53 | Хоккей: Хоккей с мячом | Baikal-info.ru

Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла ульяновскую «Волгу» со счётом 8:4

Иркутская команда «Байкал-Энергия» обыграла «Волгу» из Ульяновска со счётом 8:4 в матче первого тура второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл 15 января 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске.

Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Байкал Энергия», шесть голов от иркутян забил Евгений Иванушкин, по одному — Павел Дубовик и Максим Ширяев. В «Волге» два гола забил Максим Пахомов, по одному — Максим Рязанов и Игорь Ларионов.
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