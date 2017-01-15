Красноярский «Енисей» разгромил московское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча Группы I, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 12:2 в пользу хозяев. В составе «Енисея» покер оформил Алмаз Миргазов, хет-триком отметился Виктор Чернышев, также по мячу забили Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Иван Шевцов, Александр Наносов и Артем Ахметзянов. У динамовцев отличились Эмиль Бихузин и Иван Щеглов.

Результаты матчей Группы II:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Родина» (Киров) — 13:5,

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 10:1.