«СКА-Нефтяник» забил 11 мячей «Воднику» в матче второго этапа ЧР по бенди

Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. У победителей по хет-трику оформили Александр Антипов и Артем Бондаренко. Гости ответили лишь точным ударом Ивана Козлова.

В другом матче иркутский «Байкал-Энергия» на своем льду обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 8:4.