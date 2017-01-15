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15 января 2017, 10:34 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» забил 11 мячей «Воднику» в матче второго этапа ЧР по бенди

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду разгромил архангельский «Водник» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. У победителей по хет-трику оформили Александр Антипов и Артем Бондаренко. Гости ответили лишь точным ударом Ивана Козлова.

В другом матче иркутский «Байкал-Энергия» на своем льду обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 8:4.
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