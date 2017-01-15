«СКА-Нефтяник» забил 11 мячей «Воднику» в матче второго этапа ЧР по бенди
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду разгромил архангельский «Водник» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы I, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. У победителей по
В другом матче иркутский «Байкал-Энергия» на своем льду обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 8:4.
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