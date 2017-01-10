Определились составы групп второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом

В первую, сильнейшую, группу на втором этапе попали по четыре лучших команды первого этапа в группах «Запад» и «Восток»: «Динамо» (Москва), «Водник» (Архангельск), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Волга» (Ульяновск), «Уральский Трубник» (Первоуральск) и «Динамо» (Казань).

Во вторую группу попали по две худших команды групп «Запад» и «Восток»: «Родина» (Киров), «Старт» (Нижний Новгород), «Кузбасс» (Кемерово) и «Сибсельмаш» (Новосибирск).

Круговой турнир в первой группе пройдет с 15 января по 26 февраля, во второй группе — с 15 января по 24 февраля.