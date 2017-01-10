«Водник» обыграл «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча группы «Запад», прошедшая во вторник в Архангельске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Водника» голы забили Иван Козлов (27-я минута), Александр Антонов (52) и Евгений Дергаев (79). У «Старта» отличился Алексей Ничков (45, 71).

В следующем матче «Водник», отобравшийся для участия в группе 1 второго этапа, 15 января сыграет в гостях с хабаровским клубом «СКА-Нефтяник», в этот же день «Старт», ставший последним в группе Запад, сыграет в гостях с новосибирским «Сибсельмашем» в группе 2 второго этапа.