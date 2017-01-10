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10 января 2017, 21:35 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Водник» обыграл «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Архангельский «Водник» победил нижегородский «Старт» в последнем матче первого этапа чемпионата России по бенди.

Встреча группы «Запад», прошедшая во вторник в Архангельске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Водника» голы забили Иван Козлов (27-я минута), Александр Антонов (52) и Евгений Дергаев (79). У «Старта» отличился Алексей Ничков (45, 71).

В следующем матче «Водник», отобравшийся для участия в группе 1 второго этапа, 15 января сыграет в гостях с хабаровским клубом «СКА-Нефтяник», в этот же день «Старт», ставший последним в группе Запад, сыграет в гостях с новосибирским «Сибсельмашем» в группе 2 второго этапа.
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