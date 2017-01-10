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10 января 2017, 19:26 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Гол Почкунова спас «Уральский трубник» от поражения в матче ЧР с «Кузбассом»

«Уральский трубник» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом сыграл вничью с кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:3.

Подопечных Алексея Жеребкова спас от поражения гол Сергея Почкунова на 88-й минуте встречи.

Команда из Первоуральска занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «Восток», а коллектив Николая Кадакина располагается на пятой позиции.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Восток»
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:3 (2:1)
Голы: Черных, 25 (1:0), Почкунов, 40 (2:0), Швецов, 43 (2:1), Борисенко, 49 (2:2), Криушенков, 63 (2:3), Почкунов, 88 (3:3).
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