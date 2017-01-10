Семикратный чемпион мира по бенди Иванушкин вернулся в клуб «Байкал-Энергия»

Соглашение с 37-летним игроком рассчитано до марта 2018 года. Иванушкин выступал за местный клуб «Сибскана» (позже — «Байкал-Энергия») с 2001 по 2004 год. Игрок уже прибыл в Иркутск. Первый матч он проведет 15 января дома против ульяновской «Волги».

«Переговоры о моем возвращении в Иркутск начались сразу после моего ухода. А если серьезно, то возможность перехода в “Байкал-Энергию” мы обсуждали с руководством последние года три. Но до логического завершения переговоры не доходили. А сейчас я наконец-то здесь», — сказал Иванушкин.

Иванушкин перебрался в Иркутск из московского «Динамо». Основной причиной ухода из клуба, цвета которого он защищал больше десяти лет, стало бедственное финансовое положение.

«Не секрет, что уже третий год клуб находится в бедственном положении. Ведущие игроки стали уходить. Я оставался до последнего, но клуб не исполнил передо мной некоторые обязательства. И перед Новым годом по договоренности я сменил команду. Да, было много вариантов продолжения карьеры, но я всегда держал в уме предложение из Иркутска. И на семейном совете с женой и детьми я решил перейти в “Байкал-Энергию”. Потому что именно Иркутск дал мне дорогу в звездные клубы и в сборную России», — пояснил Иванушкин.

Иванушкин является семикратным чемпионом мира и России, четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, семикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов.