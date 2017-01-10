Сергей Мяус: Итоги первого этапа ЧР по хоккею с мячом закономерны

На первом этапе 12 команд, разбитые на две шестерки, сыграли между собой в четыре круга, определив по четыре сильнейшие команды. В группе «Запад» борьбу за награды турнира на втором этапе продолжат «Волга», «Водник», московское и казанское «Динамо», в группе «Восток» — «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Уральский Трубник».

«Итоги первого этапа чемпионата России абсолютно закономерны: все те команды, которые этого больше хотели и сделали больше конкурентов, и вышли в следующую стадию, — сказал по телефону Мяус. — А у тех клубов, кто остался вне восьмерки, свои болячки у каждого. Кто-то испытывает финансовые трудности, у кого-то наблюдаются проблемы в тренерском штабе, у всех есть недочеты, с которыми надо разбираться. Но не забывайте, что при нынешней формуле турнира еще никто не потерял шансы на медали».

По мнению специалиста, наиболее сбалансированную игру показывает «СКА-Нефтяник». «И это логично — у команды хороший состав, который давно идет к лидерству, — отметил эксперт. — А в тренерском штабе работают молодые, но уже опытные ребята — Михаил Юрьев и Сергей Большаков. И к тому же руководство края уделяет огромное значение спорту: я считаю, что это единственный регион, в котором соблюден паритет между хоккеем с шайбой и с мячом, без деления на олимпийские и неолимпийские виды спорта. Это же здорово, когда найдено хорошее сочетание между видами спорта, которые приносят радость болельщикам».

Главные конкуренты.

Мяус выразил мнение, что действующий чемпион страны красноярский «Енисей» также находится на хорошем ходу. Оценивая приглашение в команду экс-игроков иркутского «Байкала-Энергии» полузащитника Дмитрия Логинова и нападающего Александра Насонова, собеседник агентства заметил: «Думаю, что Логинов по своей манере игры влился в команду. Насонов — игрок острия атаки, но полагаю, что его адаптация не проходит безболезненно. Но судить, наверное, все же не мне, а тренерскому штабу команды, который приглашал игроков».

Главный тренер национальной сборной подчеркнул, что в «Байкале-Энергии» происходит перестройка игры по ходу сезона.

Хоккеисты «СКА-Нефтяника""После неудач в Кубке мира и Кубке России я говорил, что в команде наступила стагнация, — уверен Мяус. — И руководство клуба, видимо, тоже обратило на это внимание, пригласив спортивным директором опытного специалиста Владимира Янко. Они играли в пас, порой, может быть, даже чересчур, но действиям не всегда хватало нужного темпа. И теперь в команде оставили более скоростных игроков, пригласили ряд других. Клуб обновляется, клуб хочет играть в современный и быстрый хоккей. Именно в тот хоккей, который нравится зрителям.

Собеседник агентства отметил, что недавний приход в команду из московского «Динамо» опытного бомбардира Евгения Иванушкина может внести новые краски в действия коллектива.

«Евгений — профессионал и бомбардир, всегда нацеленный на ворота, — подчеркнул специалист. — Но вопрос в том, как тренерский штаб команды использует его лучшие качества. Не надо думать, что его приход станет панацеей. Он лидер, который обладает большим опытом и высоким мастерством, его приход должен объединить ребят, они должны заразиться единой целью и двигаться вперед. Он бомбардир от бога, но в команде есть еще и другие хорошие ребята. И они теперь должны заиграть по-другому. Наверняка тренерский штаб нацелен на это».

«В то же время, не надо забывать и про другие команды, которые попали в восьмерку и тоже полны амбиций — “Волгу”, “Водник”, оба “Динамо”, “Уральский Трубник”. Надеюсь, что весенняя часть чемпионата России будет очень интересной и увлекательной для всех, кто любит русский хоккей», — заключил Мяус.