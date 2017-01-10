Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28378943/
10 января 2017, 14:58 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Ульяновская «Волга» в гостях сыграла вничью с московским «Динамо» в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Ульяновская «Волга» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Ульяновская Волга на выезде сыграла вничью с московским Динамо в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 6:6.

Следующий матч «Волга» проведет 15 января на выезде против иркутского клуба «Байкал-Энергия». «Динамо» в этот же день встретится на выезде с красноярским «Енисеем».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года