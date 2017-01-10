Ульяновская «Волга» в гостях сыграла вничью с московским «Динамо» в матче ЧР по бенди
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Ульяновская «Волга» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 6:6.
Следующий матч «Волга» проведет 15 января на выезде против иркутского клуба «Байкал-Энергия». «Динамо» в этот же день встретится на выезде с красноярским «Енисеем».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter