Ульяновская «Волга» в гостях сыграла вничью с московским «Динамо» в матче ЧР по бенди

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Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 6:6.

Следующий матч «Волга» проведет 15 января на выезде против иркутского клуба «Байкал-Энергия». «Динамо» в этот же день встретится на выезде с красноярским «Енисеем».