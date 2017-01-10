Хоккеисты «Енисея» разгромили новосибирцев

«Турнирного значения для обеих команд поединок не имел, — отметили в пресс-службе ХК “Енисей”. — Тем не менее, хоккей вышел очень неплохим». У «Енисея» в строй вернулись Юрий Викулин и Вячеслав Вдовенко, тогда как у «Сибсельмаша» из-за травмы отсутствовал капитан Алексей Доровских.

Уже на 7-й минуте красноярец Алмаз Миргазов дальним ударом открыл счет. Через 14 минут после паса Виктора Чернышёва Олег Толстихин удвоил разрыв в счете. В конце первого тайма хозяева пытались атаковать длинными забросами, но защита гостей была начеку. Красноярцы упустили два выхода один на один, но и хозяева этими шансами воспользоваться не смогли.

В начале второго тайма Евгений Маврин реализовал угловой, пробив под перекладину — 1:2. «Енисей» увеличил темп игры, а у соперника произошло два удаления, одно из которых завершилось точным 12-метровым ударом в исполнении Юрия Викулина — 1:3. На 63-й минуте Александр Насонов с передачи Чернышева забил четвертый гол «Енисея», и тут же Алмаз Миргазов оформил дубль — 1:5.

Сегодня вечером команды встретятся вновь.