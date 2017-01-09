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9 января 2017, 21:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Водник» победил «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Архангельский «Водник» дома победил нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы Запад, прошедшая в понедельник в Архангельске, завершилась со счетом 4:2. В составе «Водника» голы забили Сергей Перминов (32-я минута), Олег Пивоваров (36), Евгений Дергаев (38) и Александр Антонов (47). У «Старта» отличились Алексей Ничков (21) и Евгений Щеглов (28).

Во вторник команды вновь сыграют между собой в Архангельске.
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