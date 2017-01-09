«Водник» победил «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча группы Запад, прошедшая в понедельник в Архангельске, завершилась со счетом 4:2. В составе «Водника» голы забили Сергей Перминов (32-я минута), Олег Пивоваров (36), Евгений Дергаев (38) и Александр Антонов (47). У «Старта» отличились Алексей Ничков (21) и Евгений Щеглов (28).

Во вторник команды вновь сыграют между собой в Архангельске.