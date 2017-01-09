«Кузбасс» прервал серию побед «Уральского Трубника» в чемпионате России по бенди

Встреча группы «Восток», прошедшая в Первоуральске в понедельник, завершилась победой гостей со счетом 7:4.

Соперники вновь сыграют между собой в Первоуральске 10 января. «Уральский Трубник» ранее уже гарантировал себе место в четверке сильнейших группы «Восток» и выступление в группе I на втором этапе чемпионата России. «Кузбасс», ставший пятым на «Востоке», сыграет в группе II.