«Кузбасс» прервал серию побед «Уральского Трубника» в чемпионате России по бенди
«Уральский Трубник» из Первоуральска уступил кемеровскому «Кузбассу» и прервал серию из четырех побед подряд в чемпионате России по хоккею с мячом.
Встреча группы «Восток», прошедшая в Первоуральске в понедельник, завершилась победой гостей со счетом 7:4.
Соперники вновь сыграют между собой в Первоуральске 10 января. «Уральский Трубник» ранее уже гарантировал себе место в четверке сильнейших группы «Восток» и выступление в группе I на втором этапе чемпионата России. «Кузбасс», ставший пятым на «Востоке», сыграет в группе II.
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