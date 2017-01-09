«Енисей» победил «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Для хозяев льда это поражение стало 15-м в 19 матчах. «Енисей» одержал 12-ю победу.



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«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:5 (0:2).

Голы: Миргазов, 7 (0:1); Толстихин, 22 (0:2); Маврин, 50 (1:2); Викулин, 55 (1:3); Насонов, 63 (1:4); Миргазов, 67 (1:5).



10 января команды проведут ещё один матч в Новосибирске.