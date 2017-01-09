«Волга» на выезде победила московское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Для столичной команды это поражение стало 11-м в 19 матчах. «Волга» одержала 15-ю победу.



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«Динамо» (Москва) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:9 (2:5).

Голы: Цыганенко, 6 (0:1); Цыцаров, 9 (0:2); Бихузин, 16 (1:2); Степанов, 27 (1:3); Бушуев, 31 (1:4); Бихузин, 32 (2:4); Ларионов, 33 (2:5); Степанов, 50 (2:6); Филиппов, 51 (3:6); Щеглов, 57 (4:6); Пахомов, 62 (4:7); Бихузин, 76 (5:7); Захаров, 86 (5:8); Кузнецов, 89 (5:9).



10 января команды проведут ещё один матч в Москве.