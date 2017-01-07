Хоккеисты «Енисея» дважды уступили «Уральскому трубнику»
Первая игра окончилась со счетом 4:3, а вторая — 8:4.
5 и 6 января в двух выездных матчах хоккеисты красноярского «Енисея» уступили «Уральскому трубнику». Первая игра окончилась со счетом 4:3, а вторая — 8:4.
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В середине второго тайма команда из Первоуральска ненадолго вышла вперед, после чего Евгений Швецов с близкого расстояния поразил ворота хозяев — 3:3. И все же «Уральский трубник» сумел провести победный мяч в ворота чемпионов страны — гол на счету Антона Оппенлендера. «Енисею» уйти от поражения в этом матче не удалось — 4:3.
Начало второй игры развивалось, как накануне. «Енисей» дважды встречи поразил ворота хозяев, а уральцы сумели к перерыву сравняться. Во второй половине встречи уже первоуральские хоккеисты дважды уходили вперед, а красноярцы в ответ сравнивали счет через считанные минуты — 4:4. Однако затем в двухминутном отрезке хоккеисты из Первоуральска дважды подряд реализовали угловые удары. Тренеры «Енисея» взяли
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