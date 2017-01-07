Хоккеисты «Енисея» дважды уступили «Уральскому трубнику»

5 и 6 января в двух выездных матчах хоккеисты красноярского «Енисея» уступили «Уральскому трубнику». Первая игра окончилась со счетом 4:3, а вторая — 8:4.

Как рассказали в пресс-службе ХК «Енисей», матч 5 января поначалу складывался удачно для красноярских хоккеистов — после первых 20 минут они вели в счете 0:2 и владели инициативой. Однако хозяева сумели постепенно выровнять игру и создавать напряженность у ворот Романа Черных. Очередной фланговый прорыв хозяев действующие чемпионы ликвидировали, но с нарушением правил в своей штрафной. Пенальти реализовал Дмитрий Сидоров. А за три минуты до свистка на перерыв «Уральский трубник» счет сравнял — угловой успешно реализовал Андрей Герасимов — 2:2.

В середине второго тайма команда из Первоуральска ненадолго вышла вперед, после чего Евгений Швецов с близкого расстояния поразил ворота хозяев — 3:3. И все же «Уральский трубник» сумел провести победный мяч в ворота чемпионов страны — гол на счету Антона Оппенлендера. «Енисею» уйти от поражения в этом матче не удалось — 4:3.