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7 января 2017, 12:45 | Хоккей: Хоккей с мячом | Newslab.ru

Хоккеисты «Енисея» дважды уступили «Уральскому трубнику»

Первая игра окончилась со счетом 4:3, а вторая — 8:4.

5 и 6 января в двух выездных матчах хоккеисты красноярского «Енисея» уступили «Уральскому трубнику». Первая игра окончилась со счетом 4:3, а вторая — 8:4.

Как рассказали в пресс-службе ХК «Енисей», матч 5 января поначалу складывался удачно для красноярских хоккеистов — после первых 20 минут они вели в счете 0:2 и владели инициативой. Однако хозяева сумели постепенно выровнять игру и создавать напряженность у ворот Романа Черных. Очередной фланговый прорыв хозяев действующие чемпионы ликвидировали, но с нарушением правил в своей штрафной. Пенальти реализовал Дмитрий Сидоров. А за три минуты до свистка на перерыв «Уральский трубник» счет сравнял — угловой успешно реализовал Андрей Герасимов — 2:2.

В середине второго тайма команда из Первоуральска ненадолго вышла вперед, после чего Евгений Швецов с близкого расстояния поразил ворота хозяев — 3:3. И все же «Уральский трубник» сумел провести победный мяч в ворота чемпионов страны — гол на счету Антона Оппенлендера. «Енисею» уйти от поражения в этом матче не удалось — 4:3.

Начало второй игры развивалось, как накануне. «Енисей» дважды встречи поразил ворота хозяев, а уральцы сумели к перерыву сравняться. Во второй половине встречи уже первоуральские хоккеисты дважды уходили вперед, а красноярцы в ответ сравнивали счет через считанные минуты — 4:4. Однако затем в двухминутном отрезке хоккеисты из Первоуральска дважды подряд реализовали угловые удары. Тренеры «Енисея» взяли тайм-аут, но это не помогло — мяч еще два раза влетел в ворота чемпионов страны после подач от углового флага. 100-процентная реализация четырех стандартов во второй половине матча позволила хоккеистам «Уральского трубника» завершить матч в свою пользу с крупным счетом 8:4.
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