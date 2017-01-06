«Волга» прервала 15-матчевую беспроигрышную серию «Водника» в ЧР по бенди
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Ульяновская «Волга» прервала 15-матчевую беспроигрышную серию архангельского «Водника» в чемпионате России по хоккею с мячом.
Встреча группы «Запад», прошедшая в пятницу в Архангельске, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Волги». Днем ранее «Водник» добился минимальной победы над «Волгой» — 1:0.
«Водник» 9 января примет «Старт» (Нижний Новгород), а «Волга» в тот же день на выезде встретится с «Динамо» (Москва).
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