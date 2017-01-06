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6 января 2017, 19:59 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Уральский Трубник» вновь обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. «Уральский Трубник» из Первоуральска одержал вторую победу подряд над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу в Первоуральске, завершилась со счетом 8:4 в пользу «Уральского Трубника».

Днем ранее команды уже встречались друг с другом, победа также досталась клубу из Первоуральска — 4:3.
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