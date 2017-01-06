«Уральский Трубник» вновь обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. «Уральский Трубник» из Первоуральска одержал вторую победу подряд над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу в Первоуральске, завершилась со счетом 8:4 в пользу «Уральского Трубника».
Днем ранее команды уже встречались друг с другом, победа также досталась клубу из Первоуральска — 4:3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter