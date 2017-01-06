«Старт» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Нижегородский «Старт» победил московское «Динамо» в гостевом матче чемпионата России по бенди.
Встреча группы «Запад», прошедшая в пятницу в Красногорске, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старта». В составе победителей отличились Алексей Ничков (20-я минута), Владислав Тарасов (31), Михаил Тюко (33) и Дмитрий Стариков (83). У «Динамо» гол забил Эмиль Бихузин (45).
В другом матче казанское «Динамо» дома победило кировскую «Родину» со счетом 6:2.
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