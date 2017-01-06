Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28347975/
6 января 2017, 15:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Старт» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Нижегородский «Старт» победил московское «Динамо» в гостевом матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы «Запад», прошедшая в пятницу в Красногорске, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старта». В составе победителей отличились Алексей Ничков (20-я минута), Владислав Тарасов (31), Михаил Тюко (33) и Дмитрий Стариков (83). У «Динамо» гол забил Эмиль Бихузин (45).

В другом матче казанское «Динамо» дома победило кировскую «Родину» со счетом 6:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года