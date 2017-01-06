В 40-градусный мороз в России играют в хоккей
Матч чемпионата России по хоккею с мячом «Водник» — «Волга» проходил в 40-градусный мороз и закончился победой хозяев — 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте забил Иван Козлов, сообщает «Сегодня».
«Водник» догнал «Волгу» в турнирной таблице. Обе команды уже обеспечили себе место в четверке сильнейших, которая продолжит борьбу за медали.
В 2001 году было сыграно два поединка при температуре минус 42: «Енисей» — «Сибскана» (в Красноярске) и «Саяны» — «Сибскана» (в Абакане).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter