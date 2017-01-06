«Кузбасс» победил в гостях «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Кузбасса». В составе победителей по дублю сделали Владимир Каланчин и Денис Криушенков.

В следующих матчах «Кузбасс» 9 и 10 января сыграет в гостях с «Уральским Трубником» из Первоуральска, в эти же дни «Сибсельмаш» примет красноярский «Енисей».