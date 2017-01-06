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6 января 2017, 12:09 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Кузбасс» победил в гостях «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Кемеровский «Кузбасс» в гостях одержал победу над новосибирским «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Кузбасса». В составе победителей по дублю сделали Владимир Каланчин и Денис Криушенков.

В следующих матчах «Кузбасс» 9 и 10 января сыграет в гостях с «Уральским Трубником» из Первоуральска, в эти же дни «Сибсельмаш» примет красноярский «Енисей».
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