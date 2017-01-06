«Кузбасс» победил в гостях «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Кемеровский «Кузбасс» в гостях одержал победу над новосибирским «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди.
Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Кузбасса». В составе победителей по дублю сделали Владимир Каланчин и Денис Криушенков.
В следующих матчах «Кузбасс» 9 и 10 января сыграет в гостях с «Уральским Трубником» из Первоуральска, в эти же дни «Сибсельмаш» примет красноярский «Енисей».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter