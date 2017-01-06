«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» в матче чемпионата России по бенди.
Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 13:0 в пользу «СКА-Нефтяника». В составе победителей покер оформил Павел Рязанцев,
По итогам турнира в группе «Восток» «СКА-Нефтяник» с 55 очками занял первое место, «Байкал-Энергия» с 31 баллом стал третьим.
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