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6 января 2017, 12:06 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы «Восток», прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 13:0 в пользу «СКА-Нефтяника». В составе победителей покер оформил Павел Рязанцев, хет-трик сделал Артем Бондаренко.

По итогам турнира в группе «Восток» «СКА-Нефтяник» с 55 очками занял первое место, «Байкал-Энергия» с 31 баллом стал третьим.
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