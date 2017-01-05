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5 января 2017, 15:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Московское «Динамо» одолело «Старт» в матче чемпионата России по бенди

Московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграло «Старт» из Нижнего Новгорода со счётом 3:2.

Для столичной команды эта победа стала восьмой в 17 играх. «Старт» потерпел 12-е поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижний Новгород) — 3:2 (2:1).
Голы: Бихузин, 18 (1:0); Бескровный, 35 (2:0); Ничков, 40 (2:1); Тарасов, 50 (2:2); Филиппов, 81 (3:2).

6 января команды проведут ещё один матч в Красногорске. В турнирной таблице группы «Запад» московское «Динамо» занимает третье место, «Старт» — шестое.
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