Московское «Динамо» одолело «Старт» в матче чемпионата России по бенди

Для столичной команды эта победа стала восьмой в 17 играх. «Старт» потерпел 12-е поражение.



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«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижний Новгород) — 3:2 (2:1).

Голы: Бихузин, 18 (1:0); Бескровный, 35 (2:0); Ничков, 40 (2:1); Тарасов, 50 (2:2); Филиппов, 81 (3:2).



6 января команды проведут ещё один матч в Красногорске. В турнирной таблице группы «Запад» московское «Динамо» занимает третье место, «Старт» — шестое.