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5 января 2017, 15:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» обыграло «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграло кировскую «Родину» со счётом 6:1.

Для хозяев льда эта победа стала пятой в 19 матчах. «Родина» потерпела 11-е поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 6:1 (3:0).
Голы: Ибрагимов, 7 (1:0); Козулин, 15 (2:0); Веселов, 21 (3:0); Ибрагимов, 46 (4:0); Козулин, 52 (5:0); Радюшин, 61 (5:1); Ибрагимов, 85 (6:1).

6 января команды проведут ещё один матч в Казани.
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