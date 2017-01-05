«Сибсельмаш» одолел «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграл «Кузбасс» со счётом 7:5.
Для хозяев льда эта победа стала третьей в 17 матчах. Кемеровская команда потерпела 12-е поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:5 (3:2).
Голы: Стасенко, 10 (0:1); Анисимов, 11 (1:1); Исалиев, 14 (2:1); Анисимов, 29 (3:1); Борисенко, 45 (3:2); Игошин, 50 (3:3); Каланчин, 52 (3:4); Петров, 70 (4:4); Леонов, 81 (5:4); Вшивков, 82 (6:4); Каланчин, 85 (6:5); Доровских, 89 (7:5).
6 января команды проведут ещё один матч в Новосибирске.
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