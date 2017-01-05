«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в матче ЧР по хоккею с мячом
Хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом разгромил «Байкал-Энергию» со счётом 14:5.
Для хозяев льда эта победа стала 17-й в 19 матчах. Иркутская команда потерпела восьмое поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 14:5 (7:2).
Голы: Ишкельдин, 4 (1:0); Фагерстрём, 7 (2:0); Рязанцев, 12 (3:0); Шевцов, 14 (4:0); Безносов, 18 (4:1); Безносов, 21 (4:2); Шардаков, 30 (5:2); Бондаренко, 31 (6:2); Шевцов, 33 (7:2); Фагерстрём, 49 (8:2); Рязанцев, 52 (9:2); Тремаскин, 56 (9:3); Бондаренко, 63 (10:3); Бондаренко, 64 (11:3); Бондаренко, 68 (12:3); Рязанцев, 74 (13:3); Исмагилов, 75 (13:4); Исмагилов, 78 (13:5); Антипов, 80 (14:5).
6 января команды проведут ещё один матч в Хабаровске.
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