Московское «Динамо» победило одноклубников из Казани в ЧР по хоккею с мячом

Подопечные Эдуарда Трифонова выиграли седьмой матч из 16 и остались на третьей позиции в группе «Запад», а команда из Татарстана занимает четвёртое место, одержав 4 победы и 5 раз сыграв вничью в 18 встречах.



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Группа «Запад»



«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:2)

Голы: Волгужев, 8 (1:0), Иванушкин, 9 (1:1), Филиппов, 24 (1:2), Ибрагимов, 49 (2:2), Фетисов, 58 (2:3), Шабуров, 90 (2:4).