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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28300757/
29 декабря 2016, 21:25 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Московское «Динамо» победило одноклубников из Казани в ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на выезде переиграло одноклубников из Казани со счётом 4:2.

Подопечные Эдуарда Трифонова выиграли седьмой матч из 16 и остались на третьей позиции в группе «Запад», а команда из Татарстана занимает четвёртое место, одержав 4 победы и 5 раз сыграв вничью в 18 встречах.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Запад»

«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:2)
Голы: Волгужев, 8 (1:0), Иванушкин, 9 (1:1), Филиппов, 24 (1:2), Ибрагимов, 49 (2:2), Фетисов, 58 (2:3), Шабуров, 90 (2:4).
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