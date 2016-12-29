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29 декабря 2016, 20:53 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Водник» в гостях переиграл «Родину» в ЧР по хоккею с мячом

Архангельский «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на выезде переиграл кировскую «Родину» со счётом 4:2.

Подопечные Игоря Гапановича одержали 12-ю победу в 16 матчах с занимают второе место в турнирной таблице группы «Запад». Коллектив Игоря Загоскина потерпел десятое поражение в 18 встречах и остался на пятой позиции.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Запад»

«Родина» (Киров) — «Водник» (Архангельск) — 2:4 (2:1)
Голы: Обухов, 33 (1:0), Дергаев, 39 (1:1), Тихвинский, 44 (2:1), Перминов, 62 (2:2, пен.), Дергаев, 66 (2:3), Бефус, 83 (2:4).
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