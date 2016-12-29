Восток ушел на новогодние каникулы. Запад еще играет
В последнем туре 2016 года «СКА-Нефтянику» надоело терять очки и он победил в Кемерове (7:5). Интересно, что на 69-й минуте цифры на табло (5:5) повторяли счет первой встречи соперников.
«Енисей» повторно переиграл «Байкал-Энергию» 3:0. Все голы хозяева забили до перерыва. На 85-й минуте оба тренера, поняв, что исход матча ясен, поменяли вратарей.
«Уральский трубник» на своем льду разгромил «Сибсельмаш» (11:1) и сделал гигантский шаг к попаданию в заветную четверку.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ДЕКАБРЯ.
1
2 Енисей Красноярск 16 11 0 5 85−54 33.
3
4 Ур. трубник Первоуральск 16 5 1 10 57−78 16.
5 Кузбасс Кемерово 16 3 2 11 79−110 11.
6 Сибсельмаш Новосибирск 16 2 1 13 63−130 7.
Оставшиеся матчи.
5 января 2017 года, четверг.
Сибсельмаш — Кузбасс.
Уральский трубник — Енисей.
6 января, пятница.
Сибсельмаш — Кузбасс.
Уральский трубник — Енисей.
9 января, понедельник.
Сибсельмаш — Енисей.
Уральский трубник — Кузбасс.
10 января, вторник.
Сибсельмаш — Енисей.
Уральский трубник — Кузбасс.
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