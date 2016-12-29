Восток ушел на новогодние каникулы. Запад еще играет

«Енисей» повторно переиграл «Байкал-Энергию» 3:0. Все голы хозяева забили до перерыва. На 85-й минуте оба тренера, поняв, что исход матча ясен, поменяли вратарей.

«Уральский трубник» на своем льду разгромил «Сибсельмаш» (11:1) и сделал гигантский шаг к попаданию в заветную четверку. Хет-трик на счету Андрея Герасимова.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ДЕКАБРЯ.

1 СКА-Нефтяник Хабаровск 18 16 1 1 143−65 49.

2 Енисей Красноярск 16 11 0 5 85−54 33.

3 Байкал-Энергия Иркутск 18 10 1 7 91−81 31.

4 Ур. трубник Первоуральск 16 5 1 10 57−78 16.

5 Кузбасс Кемерово 16 3 2 11 79−110 11.

6 Сибсельмаш Новосибирск 16 2 1 13 63−130 7.

Оставшиеся матчи.

5 января 2017 года, четверг.

Сибсельмаш — Кузбасс.

Уральский трубник — Енисей.

СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия.

6 января, пятница.

Сибсельмаш — Кузбасс.

Уральский трубник — Енисей.

СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия.

9 января, понедельник.

Сибсельмаш — Енисей.

Уральский трубник — Кузбасс.

10 января, вторник.

Сибсельмаш — Енисей.

Уральский трубник — Кузбасс.