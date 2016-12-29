«Уральский трубник» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом
«Уральский трубник» на своём льду разгромил новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 11:1 в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Подопечные Алексея Жеребкова одержали пятую победу в 16 встречах, а коллектив Олега Чубинского потерпел 13-е поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Восток»
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 11:1 (4:0)
Голы: Герасимов, 4 (1:0), Степченков, 12 (2:0), Игошин, 32 (3:0), Липин, 41 (4:0), Разуваев, 47 (5:0), Герасимов, 53 (6:0), Маркин, 55 (7:0), Разуваев, 59 (8:0), Игошин, 63 (9:0), Герасимов, 66 (10:0, пен.), Почкунов, 74 (11:0), Анисимов, 77 (11:1).
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