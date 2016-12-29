«Енисей» вновь победил «Байкал-Энергию» в матче ЧР по хоккею с мячом

Накануне хозяева льда оказались сильнее со счётом 7:4. Для «Енисея» эта победа стала 11-й в 16 матчах. Иркутская команда потерпела седьмое поражение в 18 встречах.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Енисей» (Красноярск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:0 (3:0).

Голы: Чернов, 14 (1:0); Шевцов, 15 (2:0); Викулин, 40 (3:0).



В турнирной таблице группы «Восток» «Енисей» занимает второе место (33 очка), «Байкал-Энергия» — третье (31).