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29 декабря 2016, 16:54 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» на выезде одолел «Кузбасс» в матче ЧР по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счётом 5:7.

Накануне команды сыграли вничью 5:5. В турнирной таблице группы «Восток» «Кузбасс» занимает пятое место (11 очков), «СКА-Нефтяник» — первое (49).

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:7 (3:4).
Голы: Петровский, 7 (0:1); Игошин 18 (1:1); Фагерстрём, 20 (1:2); Фагерстрём, 23 (1:3); Бондаренко, 34 (1:4); Стасенко, 36 (2:4); Каланчин, 38 (3:4); Петровский, 51 (3:5); Земцов, 65 (4:5); Павенский, 69 (5:5); Шевцов, 81 (5:6); Фагерстрём, 89 (5:7).
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