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29 декабря 2016, 5:06 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» из Иркутска проиграли на выезде «Енисею»

Бело-синие не смогли сломить атаки красноярцев — 7:4.

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска потерпели поражение от красноярского «Енисея» в выездном матче чемпионата России накануне, 28 декабря. Игра завершилась со счетом 7:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дублем в составе бело-синих отметился Максим Ширяев. По одному голу на счету Михаила Красикова и Александра Егорычева.

«Игра носила такой товарищеский характер. Это в начале мы спали 10−15 минут просто, были в какой-то фрустрации. Я просто хочу поздравить “Енисей” с заслуженной победой», — прокомментировал главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.

Повторный матч между «Байкал-Энергией» и «Енисеем» состоится сегодня, 29 декабря.
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