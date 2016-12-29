Хоккеисты «Байкал-Энергии» из Иркутска проиграли на выезде «Енисею»
Бело-синие не смогли сломить атаки красноярцев — 7:4.
Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска потерпели поражение от красноярского «Енисея» в выездном матче чемпионата России накануне, 28 декабря. Игра завершилась со счетом 7:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Дублем в составе
«Игра носила такой товарищеский характер. Это в начале мы спали 10−15 минут просто, были в
Повторный матч между «Байкал-Энергией» и «Енисеем» состоится сегодня, 29 декабря.
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