Хоккеисты «Байкал-Энергии» из Иркутска проиграли на выезде «Енисею»

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска потерпели поражение от красноярского «Енисея» в выездном матче чемпионата России накануне, 28 декабря. Игра завершилась со счетом 7:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дублем в составе бело-синих отметился Максим Ширяев. По одному голу на счету Михаила Красикова и Александра Егорычева.

«Игра носила такой товарищеский характер. Это в начале мы спали 10−15 минут просто, были в какой-то фрустрации. Я просто хочу поздравить “Енисей” с заслуженной победой», — прокомментировал главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.

Повторный матч между «Байкал-Энергией» и «Енисеем» состоится сегодня, 29 декабря.