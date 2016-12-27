«Зоркий» окажет поддержку родным скончавшегося хоккеиста Солодова

Солодов скончался 26 декабря в возрасте 42 лет из-за оторвавшегося тромба.

«Мы окажем всяческую поддержку, также поможем деньгами. Вчера эта новость пришла к нам поздно вечером, очень жаль», — сказал Статкевич.

За свою игровую карьеру Солодов дважды становился чемпионом России (1993, 2000), серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992), четырежды включался в список лучших игроков сезона (1996, 1997, 1998, 1999).