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27 декабря 2016, 13:57 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Известный хоккеист Солодов скончался из-за оторвавшегося тромба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти двукратного чемпиона России по хоккею с мячом и бывшего игрока «Зоркого» Дмитрия Солодова стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил президент красногорского клуба Владимир Статкевич.

Ранее стало известно, что Солодов скончался 26 декабря в возрасте 42 лет.

«У него оторвался тромб, выражаем соболезнования родным и близким. Перед сегодняшним матчем с “Динамо” мы почтили память минутой молчания», — сказал Статкевич.

За свою игровую карьеру Солодов дважды становился чемпионом России (1993, 2000), серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992), четырежды включался в список лучших игроков сезона (1996, 1997, 1998, 1999).
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«Зоркий» окажет поддержку родным скончавшегося хоккеиста Солодова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководство красногорского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» окажет поддержку родным и близким Дмитрия Солодова. Об этом ТАСС сообщил президент красногорского клуба Владимир Статкевич.
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