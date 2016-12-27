Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Солодов скончался на 43-м году жизни

«26 декабря в возрасте 42 лет скоропостижно ушел из жизни известный в прошлом полузащитник Дмитрий Солодов. Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

Солодов выступал за «Зоркий» с 1991 года. Два сезона — с 1999 по 2001 год — хоккеист отыграл в форме архангельского «Водника», после чего вернулся в подмосковный клуб. Кроме этого, спортсмен выступал за «Волгу», «Байкал-Энергию» и «Вымпел». В последнее время работал тренером юниорской команды «Зоркого».

За свою игровую карьеру Солодов дважды становился чемпионом России (1993, 2000), серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992), четырежды включался в «Список лучших игроков сезона» (1996, 1997, 1998, 1999).