Хоккеисты «Енисея» взяли реванш у лидера чемпионата
За день до этого, 24 декабря, красноярцы уступили хабаровчанам со счетом 1:5.
25 декабря в Красноярске хоккеисты «Енисея» обыграли команду из Хабаровска «СКА-Нефтяник» со счетом 8:4.
Напомним, за день до этого, 24 декабря, красноярцы уступили на своем льду со счетом 1:5. В ответной встрече хозяевам удалось взять реванш и нанести хабаровчанам первое поражение в текущем сезоне.
Как рассказали в
Вторая половина игры началась с обмена мячами: на гол Фагерстрёма «Енисей» ответил голом Дмитрия Логинова — 5:2. Затем хабаровчане разрыв в счете сократили — с игры забил Александр Антипов. Но следом капитан «Енисея» Юрий Викулин безупречно реализовал 12-метровый удар — 6:3. Седьмой гол забил Олег Толстихин. Артем Бондаренко уже на 89-й минуте разрыв в счет чуть сократил — 8:4.
Следующие матчи «Енисей» проведет на своем льду 28 и 29 декабря с «Байкалом —Энергией» из Иркутска.
«Возможно, это будут последние поединки на легендарном стадионе “Енисей”», — отметили в
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