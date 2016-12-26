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26 декабря 2016, 5:38 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» разгромили «Кузбасс» в ответном матче

Итоги встречи — 6:11.

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергии» из Иркутска одержали крупную победу над «Кузбассом» в повторном матче чемпионата России накануне, 25 декабря. Встреча на стадионе «Химик» в Кемерове закончилась со счетом 6:11 в пользу бело-синих. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Хет-трики в составе иркутской команды оформили Александр Егорычев и Павел Дубовик. Дублями отметились Илья Грачев и Максим Ширяев. Один гол на счету Егора Егорычева.

«Идет определенная перестройка: не можем мы стабильно играть все 90 минут на хорошем уровне», — прокомментировал главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.

Напомним, в первой игре иркутяне проиграли кемеровчанам со счетом 5:2.
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