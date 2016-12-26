Хоккеисты «Байкал-Энергии» разгромили «Кузбасс» в ответном матче
Итоги встречи — 6:11.
Хоккеисты ХК «Байкал-Энергии» из Иркутска одержали крупную победу над «Кузбассом» в повторном матче чемпионата России накануне, 25 декабря. Встреча на стадионе «Химик» в Кемерове закончилась со счетом 6:11 в пользу
«Идет определенная перестройка: не можем мы стабильно играть все 90 минут на хорошем уровне», — прокомментировал главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.
Напомним, в первой игре иркутяне проиграли кемеровчанам со счетом 5:2.
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