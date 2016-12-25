Ломанов-старший: Победа радует, но игра «Енисея» в ЧР по бенди далека от совершенства
Выигрыш у лидера чемпионата России по хоккею с мячом хабаровского «СКА-Нефтяника» (8:4) вызывает положительные эмоции, но команда только начинает набирать игровую форму, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер красноярского «Енисея» Сергей
Ломанов-старший.
Сибиряки в воскресенье на своем поле обыграли дальневосточников, нанеся хабаровчанам первое поражение в турнире после 15 побед кряду. «СКА-Нефтяник» с 45 очками после 16 матчей лидирует в группе «Восток», «Енисей» (27 баллов в 14 играх) занимает третье место, уступая также иркутскому «Байкалу-Энергии» (31 очко после 16 встреч).
«Это для нас не успех, это просто выигрыш очередного матча, — сказал по телефону Ломанов. — У нас не та система, что мы довольны
«Сегодня для нас был очень важен психологический момент: в этом сезоне мы проиграли Хабаровску много матчей (четыре), — подчеркнул собеседник агентства. — Мы внимательно разобрали свои, в том числе и тренерские ошибки, много разговаривали с ребятами. Для нас было очень важно выиграть сегодня».
Тренер красноярцев отметил, что некоторые игроки пока находятся не в лучшей форме по объективным причинам: «(Нападающий) Алмаз Миргазов провел первую игру после операции, мы выпустили его, чтобы он немного продышался и прочувствовал игровой темп. И (защитник) Юра Викулин играет не в лучшем состоянии, у нас пока нет еще и (полузащитника) Дениса Лапшина».
«Ребята, пришедшие из Иркутска — (полузащитник) Дмитрий Логинов и (нападающий) Александр Насонов — еще не до конца влились, но сегодня они придали команде уверенности, солидности, мощи, взрослого хоккея», — продолжил специалист.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter