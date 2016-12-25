Ломанов-старший: Победа радует, но игра «Енисея» в ЧР по бенди далека от совершенства

Сибиряки в воскресенье на своем поле обыграли дальневосточников, нанеся хабаровчанам первое поражение в турнире после 15 побед кряду. «СКА-Нефтяник» с 45 очками после 16 матчей лидирует в группе «Восток», «Енисей» (27 баллов в 14 играх) занимает третье место, уступая также иркутскому «Байкалу-Энергии» (31 очко после 16 встреч).

«Это для нас не успех, это просто выигрыш очередного матча, — сказал по телефону Ломанов. — У нас не та система, что мы довольны какими-то отдельными победами и завоеванными тремя очками. Идет обычная работа. Меня порадовал выигрыш у хабаровчан: считаю, что на сегодняшний день это лучший клуб в нашем хоккее. А по качеству хоккея мы готовы пока только приблизительно на 40%. Надеюсь, что мы еще выйдем на свою лучшую игру. Команда будет прибавлять, задачу на первом этапе мы выполнили, у нас еще есть время для дальнейшей подготовки и чтобы ряд ребят набрал игровую форму».

«Сегодня для нас был очень важен психологический момент: в этом сезоне мы проиграли Хабаровску много матчей (четыре), — подчеркнул собеседник агентства. — Мы внимательно разобрали свои, в том числе и тренерские ошибки, много разговаривали с ребятами. Для нас было очень важно выиграть сегодня».

Тренер красноярцев отметил, что некоторые игроки пока находятся не в лучшей форме по объективным причинам: «(Нападающий) Алмаз Миргазов провел первую игру после операции, мы выпустили его, чтобы он немного продышался и прочувствовал игровой темп. И (защитник) Юра Викулин играет не в лучшем состоянии, у нас пока нет еще и (полузащитника) Дениса Лапшина».

«Ребята, пришедшие из Иркутска — (полузащитник) Дмитрий Логинов и (нападающий) Александр Насонов — еще не до конца влились, но сегодня они придали команде уверенности, солидности, мощи, взрослого хоккея», — продолжил специалист.