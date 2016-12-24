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24 декабря 2016, 17:16 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» в гостях победил «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы «Восток», прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе «СКА-Нефтяника» голы забили Кирилл Петровский (27-я минута), Павел Рязанцев (65, 81), Максим Ишкельдин (70) и Александр Антипов (86). У «Енисея» отличился Вячеслав Вдовенко (55).

В воскресенье команды вновь сыграют друг с другом в Красноярске.
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