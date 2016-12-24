Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28244961/
24 декабря 2016, 15:27 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Водником» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Казанское «Динамо» сыграло вничью с архангельским «Водником» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча группы Запад, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 5:5. В составе «Динамо» голы забили Максим Зубарев (10-я минута), Рамиль Ибрагимов (55), Геннадий Бочкарев (65, 70) и Анатолий Голубков (90). У «Водника» отличились Евгений Дергаев (12, 67), Максим Чермных (37), Юрий Погребной (73) и Сергей Перминов (88).

В другом матче кировская «Родина» дома проиграла московскому «Динамо» — 2:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года