Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Водником» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча группы Запад, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 5:5. В составе «Динамо» голы забили Максим Зубарев (10-я минута), Рамиль Ибрагимов (55), Геннадий Бочкарев (65, 70) и Анатолий Голубков (90). У «Водника» отличились Евгений Дергаев (12, 67), Максим Чермных (37), Юрий Погребной (73) и Сергей Перминов (88).

В другом матче кировская «Родина» дома проиграла московскому «Динамо» — 2:3.